Сім податківців часів Януковича на сьогодні заарештовані – Аваков
За словами Авакова, розглянуті всі запобіжні заходи в судах щодо колишніх працівників Державної податкової служби часів Януковича.
На сьогоднішній день заарештовано сім податківців часів президентства Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Акваков під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
За його словами, розглянуті всі запобіжні заходи в судах щодо колишніх працівників Державної податкової служби часів Януковича. «І ми маємо біля 350 млн застави, і сім чоловік зараз заарештовані, а декілька людей, на яких рішення суду іде особисте зобов’язання та незначні застави, то ми приймаємо рішення разом з прокуратурою подавати апеляцію”, - зауважив Аваков.
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Він нагадав, що йдеться про “96 млрд грн, які з 2011 по 2013 рік були вилучені з державного бюджету, і ця сума є вдвічі більша, ніж бюджет Міністерства оборони, вдвічі більша, ніж бюджет МВС, точно більша, ніж бюджет Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти”.
Аваков зазначив, що не може давати оцінку судової системи, але вважає, що “не можемо так зверхньо відноситись до того, що суд приймає такі рішення, і реформа судів потрібна”.