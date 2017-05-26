Сім податківців часів Януковича на сьогодні заарештовані – Аваков

На сьогоднішній день заарештовано сім податківців часів президентства Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Акваков під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, розглянуті всі запобіжні заходи в судах щодо колишніх працівників Державної податкової служби часів Януковича. «І ми маємо біля 350 млн застави, і сім чоловік зараз заарештовані, а декілька людей, на яких рішення суду іде особисте зобов’язання та незначні застави, то ми приймаємо рішення разом з прокуратурою подавати апеляцію”, - зауважив Аваков.

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Він нагадав, що йдеться про “96 млрд грн, які з 2011 по 2013 рік були вилучені з державного бюджету, і ця сума є вдвічі більша, ніж бюджет Міністерства оборони, вдвічі більша, ніж бюджет МВС, точно більша, ніж бюджет Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти”.

Аваков зазначив, що не може давати оцінку судової системи, але вважає, що “не можемо так зверхньо відноситись до того, що суд приймає такі рішення, і реформа судів потрібна”.