Громадська ініціатива «Геть усіх!» презентує новий транспортний засіб для українського уряду

27 лютого об 11.00 на Майдані Незалежності в Києві громадська ініціатива «Геть усіх!» проведе презентацію нового транспортного засобу для українського уряду та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Після презентації засіб пересування буде доставлено до Кабінету міністрів та вручено Ю.ТИМОШЕНКО. Експериментальна модель розроблена для якнайшвидшого вивезення за межі країни всіх винуватців економічної кризи.

Захід відбуватиметься під гаслом «Стара влада піде – криза мине!»

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