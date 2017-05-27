У одного із затриманих екс-податківців виявлено паспорт громадянина Росії - Матіос

Один із фігурантів "справи екс-податківців" намагався втекти з України перед своїм затриманням і мав при собі паспорт громадянина Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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За його словами, екс-заступник начальника управління Міндоходів у Дніпропетровській області Геннадій Козак був затриманий в аеропорту "Бориспіль", звідки він намагався вилетіти за межі України.

У Козака було вилучено російський паспорт і 8 тисяч рублів. У документах вказано, що екс-чиновник у 2015 році прописався в анексованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

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У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).