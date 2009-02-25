Яворівський назвав міністра з НУ-НС, якому звільнення не загрожує

Народний депутат з БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ назвав міністрів, яким в уряді Юлії ТИМОШЕНКО шукають заміну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді депутат наголосив, що нині постала нагальна потреба змінити тих членів Кабміну, які перебувають у відвертій опозиції до прем’єр-міністра.

«Можна говорити про заміну на посаді міністра культури і туризму Василя ВОВКУНА, міністра сільського господарства (мова йде про міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА - УНІАН). Зрозуміло, що зараз обговорюється кандидатура на посаду міністра фінансів, і найбільш вірогідно, що ним стане Сергій ТИГІПКО», - повідомив парламентарій.

Водночас, сказав він, незважаючи на те, що міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК належить до блоку НУ-НС, йому звільнення не загрожує. «Це фахівець, який знаходиться на своєму місці. Про його заміну не йдеться», - підкреслив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Також він повідомив, що готується звільнення віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

«Швидше за все цю посаду запропонують Петру ПОРОШЕНКУ. Він фаховий фінансист, і прем’єр-міністр планує доручити йому вести справи Пенсійного фонду, щоб забезпечити ці соціальні виплати», - зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.