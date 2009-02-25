Яценюк: все розтягується – знизу доверху і зверху донизу

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для виведення України з кризи слід провести непопулярні реформи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронт змін», про це А.ЯЦЕНЮК сказав під час презентації обласного осередку “Фронту змін” у Тернополі.

Він зазначив, що “люди перестали довіряти владі, а без взаємної довіри – нічого не буде”. За його словами, ця довіра має бути відновлена. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що для виходу Україну з кризи мають бути проведені непопулярні реформи. «Необхідно, щоб люди це зрозуміли і повірили у необхідність непопулярних реформ, повірили у те, що ми зробимо це сьогодні, щоб завтра було краще і наші діти жили у кращому суспільстві, ніж ми», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що впровадження якихось загальних програм нічого не змінить, «бо їх було близько 400 і нічого не сталося». За його словами, необхідно сформувати Національний план змін для кожної окремої області, враховуючи її специфіку. Він зазначив, що необхідно чітко розуміти, що якісно кращою Україна може стати “не за рік чи два”. За його словами, “вже за п’ять років будуть зміни у політичній, економічній, соціальній системі, що вплине і на ментальність українців».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “за 17 років нічого не змінилося, нічого не побудували, нічого не зробили і це наш результат». За його словами, не можна все списувати на кризу. «Куди поділися мільярдні кошти?” - зазначив він, додавши, що в Україні, “грошей вистачає, але просто треба менше їх розтягувати”. “Все розтягується – знизу доверху і зверху донизу. Я розумію, що немає святих, але елементарну совість треба мати», – вважає лідер “Фронту змін”.