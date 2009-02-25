«Русский марш» в Одесі скасований "у зв'язку із загостренням ситуації"

«Русский марш», проведення якого 28 лютого в центрі міста ініціювала громадська організація «Військо вірних козаків чорноморських імені Богдана Хмельницького», не відбудеться.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, «керівництво вказаної організації повідомило облуправління міліції, що відмовилося від проведення акції «у зв`язку із загостренням ситуації навколо заходу, що може призвести до масових безпорядків».

Представник ЦГЗ Володимир ШАБЛІЄНКО уточнив, що саме ця організація виступала організатором даної акції, названої «Єдність», яка планувалася 28 лютого о 12.00 на Соборній площі обласного центру.

Як повідомлялося, Одеська обласна організація ВО "Свобода" закликала МВС і Службу безпеки України не допустити проведення в Одесі "Руського маршу", запланованого на 28 лютого.

Згідно з повідомленням "Свободи", "проведенням цього маршу антиукраїнські організації хочуть показати неспроможність влади захистити мир і спокій у нашому місті. Під прапори шовінізму збирають всіх тих, хто хоче силою нав`язати українським громадянам своє бачення майбутнього країни".

При цьому, як відзначає "Свобода", вона має в своєму розпорядженні інформацію про "підготовку бойовиків для того, щоб скоювати напади на одеситів, які не підтримують організаторів цієї провокації".

З подібними закликами до силових структур звернулися також обласні організації НРУ, НПУ, об`єднання «Просвіта», обласна Асоціація козацьких організацій «Січ» та інші, попереджаючи, що не дадуть проросійським силам провести ще одну антидержавницьку акцію в облцентрі.