Тимошенко звільнила заступника Вакарчука за «прогули»

Кабінет міністрів України розпорядженням від 25 лютого 2009 р. № 202-р Київ звільнив Василя ШИНКАРУКА з посади заступника міністра освіти і науки України. Текст документу розміщений на офіційному сайті уряду.

В.ШИНКАРУК звільнений згідно з пунктом 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів призначив В.ШИНКАРУКА заступником міністра освіти і науки України з питань вищої освіти у лютому 2007 р. До цього призначення В.ШИНКАРУК працював начальником управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН, є членом колегії МОН та Державної акредитаційної комісії.

В.ШИНКАРУК є професором кафедри класичної філології Київського національного лінгвістичного університету. Має понад 100 наукових праць з проблем українського мовознавства.

Довідка УНІАН. Пункт 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає звільнення за “нез`явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв`язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності”.