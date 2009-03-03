Яценюк зареєстрував законопроект про скорочення депутатських пільг

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про скорочення депутатських пільг. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту змін».

Депутат звертається до голови Верховної Ради України і керівників фракцій з пропозицією розглянути проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження пільг)» як першочерговий.

За інформацією прес-служби, прийняття даного законопроекту дозволить комплексно вирішити проблему конституційної нерівності громадян України та скасувати пільги, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням депутатської діяльності. Це у свою чергу суттєво зменшить обсяг видатків державного бюджету України, який щорічно виділяться на утримання Верховної Ради України.

Зокрема, проектом передбачено скасування обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народного депутата України, безкоштовного отримання санаторно-курортних путівок. Істотно скорочуються права народних депутатів на транспортне забезпечення, зокрема на безкоштовні проїзд, користування залами для офіційних делегацій, паркування автомобіля на всій території України, користування транспортом Верховної Ради тощо.

У поданому документі також запропоноване скасування статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" - «Забезпечення народних депутатів України жилими приміщеннями», відповідно до якої вони мали право на створення належних житлових умов шляхом надання житла державою або компенсування витрат на житло.

А.ЯЦЕНЮК пропонує скоротити і кількість помічників-консультантів народного депутата з 31-го до 11-ти, і лише 2-м (за чинним законом 4-м) надавати статус державних службовців.

Даним законопроектом також пропонується скасувати статтю 27 - «Недоторканність народного депутата України».

При цьому автор законопроекту наголошує на необхідності внести зміни до Конституції України з даного питання.