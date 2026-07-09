Путін розуміє, що у нього зараз немає переваги, - Зеленський

Він також розповів про зустріч Трампом та подякував за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва "Петріотів".

Президент Росії Володимир Путін розуміє, що у нього зараз немає переваги. Про це у коментарі журналістам сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи змінила зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом його бачення перспектив щодо досягнення справедливого миру найближчим часом.

"Наші команди розуміють, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції, тому я і сказав, є в вікно можливостей", - зауважив глава держави.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін, знає він про це чи ні, але він точно отримує інформацію і "розуміє, що зараз у нього переваги немає".

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"Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає. І це бачать всі", - підкреслив Зеленський.

Він також зауважив: "Ми говорили із президентом Трампом, я під час саміту зустрічався з багатьма різними лідерами, навіть з лідерами тих держав, з якими раніше в мене не було зустрічі. Всі відмічають одне - Україна стала сильнішою".

Позиція Трампа

Також на запитання, чи склалося у нього враження, що тема України знову в фокусі уваги Трампа, він подякував Туреччині, США та всім іншим партнерам за запрошення на саміт НАТО.

"Він був добрий і він був дуже результативний. Результативною стала і наша зустріч з президентом Трампом. Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва "Петріотів". Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією", - сказав Зеленський.

Він додав, що Трамп неодноразово підкреслив, що нині лише 2-3 країни у світі можуть виготовляти Patriot, адже інші технологічно не готові.

"Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. І тепер треба, щоб вже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовились про всі інші технічні речі. Раніше домовимося - раніше зможемо виробляти "Петріоти", - зауважив президент.

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що найближчими днями Україна отримає від США пакет ракет PAC-3 до зенітного ракетного комплексу Patriot.

За його словами, тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств та представники виконавчої влади без пауз почали над цим працювати, аби ми отримали ліцензії дуже швидко та почали виробництво в Україні.

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