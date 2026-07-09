Найближчим часом Україна отримає від США ракети-перехоплювачі до Patriot, - Зеленський

Також президент повідомив про окремі домовленості з європейцями щодо ракет PAC-3.

У найближчі дні Україна отримає від Сполучених Штатів Америки пакет ракет PAC-3 до зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це в аудіокоментарів повідомив журналістам президент України Володимир Зеленський.

"У найближчі дні ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки. Також були у мене окремі домовленості з європейцями. Там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3", - сказав він.

Щодо виробництва ракет до Patriot в Україні, він зазначив, що уже досягнута домовленість зі США на політичному рівні.

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"Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії дуже швидко і почали виробництво в Україні", - наголосив президент.

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