Зеленський розповів про українські дрони, які вже випробовують США

За його словами, є позитивний прогрес у цьому питанні.

Поки що Drone Deal ("дронова угора") між Україною та США не підписана, але підписано деякі інші документи, щоб американська сторона могла отримати різні види зброї для випробувань. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що є позитивний прогрес. Drone Deal між Україною та Америкою поки не підписана, але є деякі документи, які вже підписані. Це зроблено для того, щоб американська сторона могла отримати від України різні види, в яких вона зацікавлена для випробувань", - заявив він.

За його словами, США вже отримують їх від України.

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"Це і повітряні дрони, і морські дрони, і інші технологічні речі. Вже після цього ми перейдемо до наступного етапу - до Drone Deal. Але те, що зараз іде випробування і ми отримуємо дуже позитивний фідбек -це факт", - додав Зеленський.

Drone Deal між Україною і США

Вчора Зеленський повідомив про зрушення щодо підготовки дронової угоди зі США.

"Я дуже радий, що наші сторони почали працювати над Drone deal. Це дуже хороший початок. І я сподіваюсь обговорити з вами деякі важливі деталі", - сказав він під час зустрічі з президентом США Дональдом Трапом на полях саміту НАТО в Анкарі.

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