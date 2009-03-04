До будівлі Нафтогазу увірвалися люди у камуфляжі

Невідомі люди в чорній камуфляжній формі і у масках сьогодні увірвались у будівлю НАК «Нафтогаз України» в Києві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.

«Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пустила, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАКу», – сказав він.

При цьому І.САВВІН уточнив, що людей у масках - близько 20-ти.