Безвіз для України відкрили ще 24 країни-члени ЄС

Країни-члени Європейського Союзу та інші країни Шенгенської зони впродовж ночі 11 червня запроваджуватимуть безвізовий режим для громадян України поетапно відповідно до свого часового поясу.

З 1:01 за київським часом 11 червня ще 24 країни запровадили безвізовий режим для України.

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Це Австрія, Андорра, Ватикан, Італія, Мальта, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Норвегія, Польща, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарська Конфедерація, Князівство Монако, Князівство Ліхтенштейн, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Бельгія, Королівство Данія, Королівство Іспанія, Королівство Нідерланди, Королівство Швеція.

Як повідомляв УНІАН, першими країнами, які відкрили безвіз для громадян України, стали Греція, Кіпр, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія.

Відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.