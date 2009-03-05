ВР створила ТСК щодо подій навколо Нафтогазу

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань з`ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками Служби безпеки України, Конституції України та чинного законодавства України при виконанні своїх службових обов’язків (щодо подій навколо функціонування НАК "Нафтогаз України" та газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даної постанови проголосував 391 народний депутат з 441 зареєстрованого в сесійній залі.

Визначено, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 9 народних депутатів України. Зокрема, з фракція Партії регіонів – 3 депутати, фракції БЮТ – 2 деп., "Наша Україна – Народна Самооборона" – 2 деп., Комуністичної партії України – 1 деп., Блоку Литвина – 1 депутат.

Головою ТСК обрано депутата від НУ-НС Романа ЗВАРИЧА, а його заступником депутата від Партії регіонів Григорія ІЛЛЯШОВА.

Постановою доручено Кабінету міністрів України, Секретаріату Президента України, Міністерству палива та енергетики, НАК «Нафтогаз України» Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Фонду державного майна, ДПА, ДМСУ, місцевим державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечити додержання законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про державну таємницю» щодо доступу членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів і документів, у тому числі договорів, що стосуються основного завдання діяльності Тимчасової слідчої комісії та можливих ознак корупції в діях посадових і службових осіб. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – 6 місяців.

Також пропонується попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії заслухати на сесійному засіданні не пізніше як через 30 днів з дня прийняття цієї постанови. Передбачено попередній звіт Тимчасової слідчої комісії заслухати не пізніше 29 травня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі у і масках увірвались у будівлю НАК в Києві.

Пізніше у прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння Президента та прем’єра, а є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

«Вони хотіли, безумовно, застосувати всі свої важелі впливу, включаючи і силові структури, для того, щоб не розстатися з 11 млрд. кубометрів газу і 5 млрд. дол. як наслідок. Це очевидно. І якщо хтось думає, що це боротьба особистостей, то це банальна боротьба корупційної групи за гроші, які їм не належать», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 5 березня, зранку з’явилася інформація, що слідчі СБУ в супроводі бійців «Альфи» намагаються увійти до будівлі «Укртрансгазу» в Києві.