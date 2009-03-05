Тимошенко запропонує Ющенку звільнити одеського губернатора

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні направити Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ подання про звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Миколи СЕРДЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань врегулювання проблем автоперевізників, які страйкують на трасі Київ-Одеса, коментуючи заяву автоперевізників про незаконні дії голови Одеської ОДА.

«Я чудово знаю якість роботи цієї людини, якість самої людини, тому сьогодні на засіданні уряду ми підготуємо подання на звільнення і на призначення – подумаємо над гідною кандидатурою, яка є в Одеській області, щоб її призначити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що у неї претензій до губернатора більше, ніж у автоперевізників.

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль у зв`язку з тим, що звільнення і призначення голів обласних державних адміністрацій відбувається з порушенням Конституції.

«Що сьогодні відбувається? Конституцію убік, призначають виконуючих обов`язки без подання уряду, і потім так працює, як губернатор Одеської області», - пояснила вона.