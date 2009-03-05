Хорошковський каже, що митниця легалізувала крадений газ
Половина газу десь поділася...
Заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що Енергетична регіональна митниця Державної митної служби, виписавши митну декларацію, «фактично легалізувала крадений транзитний газ».
Про це він сказав в інтерв`ю інтернет-виданню «Українська правда».
«Виписавши митну декларацію, вони фактично легалізували крадене. Це сталося в ніч з п`ятниці на суботу, у неробочий час, з приводу газу, який Кабінет Міністрів вважає своєю власністю, а компанія «РосУкрЕнерго» – своєю», – сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
Він додав, що «під час проведення розмитнення базу митної служби відключили від електрики, тому що СБУ бачить цю базу в он-лайні».
«Працівники митниці, які проводили ці операції, зробили величезну кількість помилок у заповненні митної декларації. Вони можуть кваліфікуватися або як службове порушення, або як службовий злочин. Тобто митниками було зроблено дії, які призвели до того, що зник транзитний газ «РосУкрЕнерго», а замість нього з`явився взагалі незрозуміло який газ», – додав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
Він також зазначив, що «в «Нафтогазу» не вистачило грошей на повне розмитнення. І вони розмитнили половину – не 11 млрд., а 6,3 млрд. куб. м. А що трапилося з рештою газу – незрозуміло. Він що – випарувався? Він вже й не транзитний, але ще не має статусу імпортованого. У митній декларації є посилання на номери контрактів. Щоб з`ясувати, що це за контракти, і було здійснено виїмка документів».
За його словами, «відбулася маніпуляція. 1,7 млрд. дол. в одноденному режимі спершу прийшли з Росії на рахунок «Нафтогазу», а потім вийшли з України назад до Росії. Однак гроші не покидали банк. Я думаю, суспільству важливо знать, що це за операція, за якою 1,7 млрд. дол. в один день зайшло в Україну і тут же вийшло. Причому такі операції здійснювалися двічі. Наскільки я розумію, перший раз гроші пройшли як передоплата з боку «Газпрому» за транзит територією України. Потім ці гроші вийшли з території України назад на рахунок "Газпрому" як придбання боргових зобов`язань «РосУкрЕнерго» на цю суму. А друга операція відбувалася з метою створити видимість експортно-імпортних операцій по газу. Проте це тягне на службовий злочин, на привласнення в особливо великих розмірах».
«Що це взагалі за газ, який під час другого прогону 1,7 млрд. дол. «Нафтогаз» спершу продав, а потім купив назад? Це величезний об`єм газу! Звідки він узявся в сховищах України? Якщо це був український газ, то чому він був проданий Росії по 154 дол. – якщо ми самі купуємо у Росії по 360 дол.?», – додав він.
Також він уточнив, що 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за статтею 191 частиною 5 – привласнення в особливо великих розмірах. У рамках цієї справи слідчі дії здійснюються в трьох структурах – Державній митній службі, НАК «Нафтогаз України» і ДК «Укртрансгаз».
Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. внаслідок зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.
4 березня в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі та масках увірвалися в будівлю НАК у Києві.
Пізніше в прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві працівники СБУ здійснюють слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» зумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки від учора відбуваються спроби блокування розслідування».
Увечері 4 березня прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння Президента та прем`єра, а є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.
«Вони хотіли, безумовно, застосувати всі свої важелі впливу, включаючи і силові структури, для того, щоб не розлучитися з 11 млрд. кубометрів газу і 5 млрд. дол. як результат. Це очевидно. І якщо хтось думає, що це боротьба особистостей, то це банальна боротьба корупційної групи за гроші, які їм не належать», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.
Сьогодні, 5 березня, з`явилася інформація, що слідчі СБУ в супроводі бійців «Альфи» здійснюють обшук у будівлі «Укртрансгазу» в Києві.