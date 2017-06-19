Дипломатичний скандал: посол пояснила візит чиновників з невизнаного Придністров'я до Лондона

Посла Великобританії в Молдові Люсію Ребекку Джойс у понеділок, 19 червня, викликали в Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова, щоб обговорити візит керівника невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського в Лондон і його прийом у британському МЗС.

Британський посол підтвердила, що поїздка мала приватний характер, а її організатором була студентська організація "Оксфордський союз", що проводить дебати на різні теми, передає Newsmaker.

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Джойс також наголосила, що "представники МЗС Великобританії скористалися можливістю, щоб повідомити безпосередньо лідерам Тирасполя офіційну позицію британського уряду, згідно з якою необхідно врегулювати придністровський конфлікт з дотриманням принципу суверенітету і територіальної цілісності Молдови з наданням спеціального статусу Придністров'ю".

Як повідомлялося, візит Вадима Красносельського у Лондон, в рамках якого його прийняв додатковий директор МЗС Великобританії у справах Східної Європи та Центральної Азії Нікола Поллітт, викликав дипломатичний скандал.