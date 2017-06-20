Проект закону про реінтеграцію Донбасу: БПП відмовився погоджувати реєстрацію в Раді без Порошенка

Представник президента у парламенті, заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ірина Луценко заявляє, що законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі не може бути зареєстрований без додаткових зауважень глави держави.

Читайте такожПарубій розкрив основні положення законопроекту про зміну формату АТОЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам, відповідаючи на питання щодо того, що законопроект про реінтеграцію Донбасу начебто може бути зареєстрований в парламенті вже буквально цими днями.

“Я думаю, що без президента, без його додаткових зауважень, а ви чуєте, які грунтовні зауваження президент робить на будь-які ініціативи, цей законопроект не буде зареєстрований”, - сказала Луценко.

Вона додала, що робоча група з напрацювання цього документа складається з аналітиків РНБО, народних депутатів, серед яких представники “Народного фронту” та “Блоку Петра Порошенка”.

“БПП не буде погоджувати реєстрацію цього закону до моменту, поки не приїде президент, не будуть узгоджені останні позиції”, - додала представник президента у ВР.

Як повідомляв УНІАН, РНБО представить на розгляд глави держави законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі.

14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

«Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими РФ, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 19 червня повідомив, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути зареєстрований в парламенті найближчими днями.