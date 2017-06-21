Пентагон надає важливого значення подіям в Україні – Цеголко

Президент України Петро Порошенко встановив дружні стосунки з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, а міністерство оборони США надає важливого значення подіям в Україні.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Від патріота - патріоту. З повагою». Щирі слова міністра оборони США, адресовані нашому президентові, чи не найкраще характеризують дружні стосунки, які склалися після їхньої зустрічі», - зазначив Цеголко.

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Він відзначив, що у переговорній кімнаті Меттіса у Пентагоні висить годинник, який показує київський час. «Події в Україні важливі для США, тут надають нам важливого значення», - додав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Порошенко в рамках робочого візиту до США провів зустріч з главою Пентагону Джеймсом Меттісом у Вашингтоні.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії та пріоритетні кроки для зміцнення оборонного потенціалу України.