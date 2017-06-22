Сьогодні ВР розглядатиме законопроект про Конституційний суд України (подію завершено)

Сьогодні ВР розглядатиме у повторному першому читанні законопроект про Конституційний суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, також у другому читанні сьогодні розглядатиметься законопроект щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку та стоянку автомобілів на призначених для осіб з інвалідністю місцях.

Серед законопроектів, які сьогодні передбачається включити до порядку денного сесії, питання щодо змін до бюджету поточного року, а також скасування перерви в ранковому засіданні парламенту.

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Крім того, парламент сьогодні розглядатиме блоки питань енергоефективності, податкової та митної політики.

Зокрема ці питання стосуватимуться змін до Податкового та Бюджетного кодексів щодо державної підтримки кінематографії в Україні.

Серед іншого сьогодні, зокрема, розглядатиметься законопроект про Дисциплінарний статут Національної поліції.