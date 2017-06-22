"Тепер час для дій": сенатор Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн закликав президента Дональда Трампа надати Україні летальне оборонне озброєння для захисту від агресії РФ.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті політика.

Зокрема, Маккейн привітав посилення санкцій проти РФ, щодо 38 осіб та компаній, включаючи представників державної влади Росії та підтримуваних Росією бойовиків в Україні.

«Сполучені Штати повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, доки не змусять її вивести свої війська з України, включно з Криму», - заявив сенатор.

Маккейн підкреслив, що Росія має припинити свою дестабілізаційну підтримку бойовиків на Донбасі та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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«На основі цього важливого кроку Президент Трамп повинен нарешті вжити заходів для скасування слабкої політики свого попередника та надати Україні оборонну летальну допомогу, яка їй потрібна і на яку вона заслуговує, для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності від російської агресії», - йдеться в заяві.

Сенатор нагадав, що Організація Об'єднаних Націй за останні кілька місяців зафіксувала збільшення на 48% кількості загиблих та поранених серед цивільних осіб внаслідок конфлікту на Донбасі, розпочатого Росією.

«Тепер час для дій. Президент Трамп має можливість перегорнути сторінку ганебної глави в історії США та надати Україні оборонну летальну допомогу, яка вже затверджена Конгресом. Він може розпочати нову главу щодо відновлення виконання зобов’язань США перед нашими союзниками, партнерами та у справі боротьби за свободу», - резюмував Маккейн.