Ющенко вказав СБУ, від яких банків треба «каменя на камені не залишити»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності жорсткого контролю з боку Національного банку України і правоохоронних органів за заявками комерційних банків щодо купівлі валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з керівниками провідних банків України.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що сьогодні немає об’єктивних підстав для девальвації гривні, і ключовим чинником такого процесу він назвав недовіру населення до банківської системи.

Президент нагадав, що минулого тижня збирав представників 30 банків, які, згідно зі статистикою, формували необгрунтований курс долара. Він заявив, що і Генеральна прокуратура, і СБУ, і податківці “каменя на камені не повинні залишити від таких банків”. «Ви щуки, щоб ці карасі не дрімали», - додав Президент.

Він висловив нерозуміння щодо деяких операцій, які проводять комерційні банки. Зокрема В.ЮЩЕНКО навів приклад, коли деякі банки виставляють завищений курс на рівні 9,30 грн. за 1 долар і більше і при цьому продають невеликий обсяг валюти. Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, це формує певний сигнал для валютного ринку в цілому.

Глава держави наголосив, що необхідно зробити більш жорстким контроль за цими процесами, а також за низкою інших, наприклад, щодо купівлі валюти за заявками “на власні потреби”.

Також В.ЮЩЕНКО закликав Нацбанк проводити більш жорсткий моніторинг цих операцій.