У Росії 'скопіювали' легендарний 'Гелендваген' і почали продавати його за 17 тис. доларів

Зовні це майже точна копія Mercedes-Benz G-Class, але розміри набагато скромніші.

В РФ почали виробляти та продавати компактні електромобілі марки ZIF. Покупцям доступні моделі ZIF E7 і ZIF Morena, причому остання зовні майже повністю копіює культовий німецький позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Довжина ZIF Morena становить 4010 мм, а ширина і висота – по 1850 мм (тож це субкомпактний автомобіль).

Варто сказати, що новинка привернула велику увагу російської публіки: в першу чергу, своїм зовнішнім видом. Користувачі мережі кепкують, що автомобіль створений для того, щоб пускати пил в очі сусідам, але робити це здалеку.

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Водночас, ZIF Morena критикують не стільки за схожість із Mercedes-Benz, скільки за дуже скромні характеристики.

Автомобіль називають "електросамокатом у кузові позашляховика". Коментатори іронізують, що за потужністю він поступається навіть деяким газонокосаркам.

Справа в тому, що потужність електродвигуна ZIF Morena становить лише 10,2 к. с. Літій-залізо-фосфатна тягова батарея ємністю 14,4 кВт·год забезпечує запас ходу на електротязі до 200 кмв

Для збільшення запасу ходу доступна додаткова опція. Фактично електромобіль можна перетворити на гібрид, замовивши бензиновий генератор, який пропонується як опція.

Вартість мініелектромобіля становить 1,3 млн рублів (17 тис. доларів). До базової комплектації ZIF Morena входять багатофункціональне кермо, кондиціонер і мультимедійна система з великим сенсорним дисплеєм.

Складання таких "клонів" локалізоване в самій Росії. Водночас ZIF Auto не має власного заводу – компанія організовує виробництво на партнерських майданчиках.

Нові російські автомобілі – інші новини

Раніше УНІАН писав, що на Петербурзькому міжнародному економічному форумі вперше показали автомобіль Senat 900, який у Росії позиціонують як представницький седан. Назвати його російським автомобілем можна лише з великою натяжкою. Насправді це локалізована та стилістично доопрацьована версія китайського Hongqi H9, який випускається з 2020 року.

Історія із Senat 900 далеко не унікальна. Практично всі нові моделі, які російський автопром представив за останні роки, виявилися локалізованими версіями китайських автомобілів, що вже давно продаються на ринку.

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