У НАТО не отримували від України листа про рішення Верховної Ради щодо членства в альянсі

Директор Центру інформації та документації Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Україні Барбора Маронкова заявляє, що в організації не отримували від України офіційного листа про рішення Верховної Ради України щодо членства в альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час зустрічі дискусійного клубу «Відкрий світ» на тему «Поточні та майбутні пріоритети НАТО».

"Ми взяли до відома нещодавно схвалений закон у Верховній Раді, що відбулося два тижні тому. Це, на мою думку, в принципі, хороша новина, яка допомагає реформам", - заявила Маронкова.

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"Але, очевидно, що ми ще не отримали офіційного запиту щодо членства України у НАТО", - заявила Маронкова.

При цьому, вона сказала, що не може говорити від імені країн-членів Альянсу, якої буде їхня позиція щодо рішення українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) (реєстраційний номер 6470). Зокрема, ВР визначила, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО з метою набуття членства.