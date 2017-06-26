Справа головреда "Страна.uа": у прокуратурі спростували інформацію про поширення засекречених даних

У прокуратурі Києва спростували інформацію про те, що відомство поширило засекречені дані у справі головного редактора інтернет-видання "Страна.uа" Ігоря Гужви. Про це йдеться на у повідомленні прес-служби прокуратури.

«Згадані прокурором у судовому засіданні протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій – є матеріалами, з яких у передбаченому Інструкцією «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» порядку, на підставі постанови прокурора у провадженні та відповідним погодженням керівника прокуратури - заступника прокурора міста Києва С. Репецького 23.06.2017 знято грифи таємності. А відсутність копій вказаних протоколів в матеріалах, доданих до клопотання про обрання запобіжного заходу, пов’язано із законодавчою забороною виготовлення таких копій (ч. 3 ст. 254 КПК України)», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, слід зазначити, що частина матеріалів, продемонстрованих 23.06.2017 Генеральним прокурором України (зокрема, відео-файли з камер відеоспостереження ресторану) – це докази, отримані раніше за запитом прокурора в порядку, не пов’язаному з проведенням НСРД.

У прокуратурі наголосили, у зв’язку з тим, що 23.06.2017 у м. Житомир Генеральним прокурором України Ю. Луценко проводилась нарада за участю керівників місцевих та регіональних прокуратур, заступника прокурора міста Києва С. Репецького було визначено виконувачем обов’язків прокурора міста Києва. Відповідно до своїх повноважень С. Репецький був уповноважений на здійснення дій, у тому числі погодження рішення процесуального керівника про зняття грифу таємності з частини матеріалів, зібраних під час проведення негласних слідчих дій стосовно І. Гужви.

Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.uа». Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковским вимагали у народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми в 10 тис. дол. Гужва був затриманий. Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні «сфабрикованими». Депутати від «Опозиційного блоку» заявляли про готовність взяти Гужву на поруки.