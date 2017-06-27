Вбивство полковника ГУР вимагає скликання президентом ситуативної кімнати з безпеки - Яценюк

"Сьогоднішнє вбивство одного з керівників ГУР та кібератаки на ключові інституції треба віднести до найвищого рівня небезпеки", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після інформації про вбивство співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала та кібератаки на органи державної влади та держкомпанії.

"Терміново потрібно скликати сутиативну кімнату з безпеки під головуванням Президента України", - наголосив Яценюк.