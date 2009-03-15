У Тернополі помер секретар дільничної комісії
11:59, 15 березня 2009Політика
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Інсульт на робочому місці
У Тернополі помер секретар дільничної комісії. Як повідомила кореспонденту УНІАН голова обласного осередку Комітету виборців України Тетяна ТАРАСЕНКО, інцидент трапився на дільниці, яка розташована у міській лікарні №3. “Чоловік помер на своєму робочому місці”, – сказала Т.ТАРАСЕНКО. За попередніми даними, смерть настала внаслідок інсульту.
Голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО зазначила, що у неї наразі немає даних про смерть працівника дільничної комісії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбуваються дострокові вибори до Тернопільської обласної ради.
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