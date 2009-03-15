У Тернополі помер секретар дільничної комісії. Як повідомила кореспонденту УНІАН голова обласного осередку Комітету виборців України Тетяна ТАРАСЕНКО, інцидент трапився на дільниці, яка розташована у міській лікарні №3. “Чоловік помер на своєму робочому місці”, – сказала Т.ТАРАСЕНКО. За попередніми даними, смерть настала внаслідок інсульту.

Голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО зазначила, що у неї наразі немає даних про смерть працівника дільничної комісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбуваються дострокові вибори до Тернопільської обласної ради.