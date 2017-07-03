Голова Парламентської асамблеї НАТО висловив впевненість, що Україна стане членом Альянсу

Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі висловив впевненість у тому, що Україна в майбутньому стане членом Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив на спільному з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм брифінгу.

Читайте такожУ Парламентській асамблеї НАТО закликають країни Заходу не відмовлятися від України“Ще дуже багато необхідно зробити на цьому шляху, але ми бачимо дуже великий прогрес, і ми впевнені, що Україна зможе стати членом НАТО. І ми, як Парламентська асамблея, будемо підтримувати її у цьому”, - заявив він.

Аллі додав, що наразі обговорюється питання про візит ПА НАТО в Україну: “Це те питання, яке ми зараз обговорюємо. І я сподіваюся, що ми матимемо змогу приїхати сюди у повному складі асамблеї і провести тут її засідання найближчим часом”.

Також він заявив, що захист і підтримка України – це захист та підтримка і європейських країн. “Україна є форпостом західних демократій і наших спільних цінностей. Ми знаємо, що підтримка України - це підтримка нас самих, охорона і захист України - це захист нас самих”, - сказав голова ПА НАТО.