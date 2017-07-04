Вимагання грошей вірусом під час кібератаки на Україну було лише прикриттям - СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що зловмисники, які організували та здійснили кібератаку на комп'ютерні мережі в Україні, переслідували зовсім інші цілі, ніж заробити на розблокуванні комп'ютерів, заблокованих їхнім вірусом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу.

На питання, чи зібрані вже докази про причетність російських спецслужб до кібератаки, Грицак зауважив: “Відповідне кримінальне провадження зареєстроване Національною поліцією з перших же хвилин атаки, як тільки вона була виявлена зранку 27 червня, фахівці СБУ включилися у роботу для побудови системи протидії, надання відповідних рекомендацій. Ми почали збирати доказову базу та ефективно взаємодіяти зі спецслужбами багатьох країн, зокрема, держав-учасниць НАТО. Перші загальні результати дають нам розуміння того, що відбулося. На жаль, я не можу сказати те, що дуже хочеться сказати, але навіть під час неформального спілкування з нашими партнерами (з НАТО — УНІАН) ми приходимо до одного і того самого висновку: для організації такої потужної хакерської атаки були задіяні значні сили. А мета була прихована під нібито вимагання коштів в 300 доларів. І за попередніми даними, було зібрано “аж” 12 тисяч доларів".

"До організації цієї атаки причетні хакерські угруповання, які свого часу атакували українські енергетичні підприємства та фінансові установи за допомогою вірусів, у тому числі і “Блек енерджі”. Насправді, метою хакерської атаки була дестабілізація ситуації всередині нашої держави. Далі додумайте самі”, - додав Грицак.

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Також він додав, що в СБУ цю хакерську атаку розцінюють у ланцюгу, який був до того. “Все це було направлено на дестабілізацію всередині нашої держави”, - підсумував Грицак.

Як повідомляв УНІАН, кібератака відбулась 27 червня 2017 року на державні установи, об’єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектору, а також приватні підприємства за допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.