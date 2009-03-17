В агентстві “Прем'єра” натякають, що Балога переплутав Ющенка з Гармашем

У Театральному агентстві “Прем`єра” заявляють, що жодних квитків на антикризовий форум за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА вони не розповсюджують.

Про це УНІАН повідомив адміністратор агентства Сергій КАПУСТЯН, коментуючи, зокрема, заяву Секретаріату Президента, в якій йдеться про звернення до СБУ з проханням з’ясувати ситуацію щодо розповсюдження квитків на “так званий антикризовий форум за участю перших осіб держави, зокрема В.ЮЩЕНКА”.

Як наголошується у цій заяві, ”Секретаріат Президента не має жодного відношення до діяльності ЧП “Театральне агентство “Прем`єра”, від імені якого виписують рахунок-фактури за викуплені квитки”.

У свою чергу С.КАПУСТЯН повідомив, що агентство “Прем’єра” займається розповсюдженням квитків лише на театральні і концертні заходи, і ніякого відношення до організації “антикризового форуму” не має.

Також на офіційному веб-сайті Театрального агентства “Прем’єра” анонс про проведення зазначеного “антикризового форуму” відсутній.

“Не знаю, хто під нас “копає”, але навряд чи ГАРМАШ чи МАКОВЕЦЬКИЙ будуть розповідати, як виходити з кризи”, - зазначив адміністратор Театрального агентства “Прем’єра” С.КАПУСТЯН.