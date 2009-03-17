Біля УНІАН вішались журналісти (фото)

Служба безпеки України протягом останніх кількох місяців посилила тиск на Інтернет-видання.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив головний редактор Інтернет-газети “Fraza.ua” Олександр ІВАНОВ.

Він зауважив, що вітчизняні Інтернет-видання періодично піддаються хакерським атакам, “наїздам” податкової, “візитам невідомих людей у цивільному” та вилученню серверів. “Раніше все це доставало кожного окремо, але зараз це вже перейшло якісь розумні межі”, - зазначив О.ІВАНОВ.

Останньою краплею, що змусила редакторів Інтернет-видань зробити відповідну заяву, стали події 4 березня, коли спец-підрозділ СБУ “Альфа” штурмував будівлю НАК “Нафтогаз-України”. “Цього ж дня була проведена потужна хакерська атака одночасно на чотири провідні Інтернет-видання. Тобто, одночасно лягли сервери у “Багнета”, виникли проблеми у “From-UA”, у “Обозревателя” і “Обкома” - сказав О.ІВАНОВ.

Водночас він зауважив, що ні він особисто, ні його колеги, не можуть стверджувати, що до цього були причетні спецслужби, “але таке співпадіння насторожує”.

На думку редактора Інтернет-газети “Багнет” Олега РУДЕНКА, інтерес СБУ до цього видання з’явився після публікації низки критичних матеріалів про чиновників Секретаріату Президента та РНБО України у листопаді минулого року. “17 листопада до розробника нашого сайту прийшов такий собі капітан СБУ, який назвався співробітником департаменту контррозвідки, Ростислав ПШЕНИЧНИЙ, який вимагав надати йому у відкритому доступі програмні ключі до нашого сайту”, - повідомив О.РУДЕНКО.

За словами офіцера СБУ, редакція публікує матеріали, які можуть завдати шкоди безпеці України. У зв’язку з чим, “Багнет” направив офіційний запит СБУ і отримав відповідь одного із заступників голови спецслужби, в якому дії співробітника називалися законними і містилися посилання на статті закону “Про оперативно-пошукову діяльність”.

“Але цинізм ситуації полягає в тому, що...під ці статті можна підігнати будь-який інтерес СБУ до будь-якого видання, тобто, найменший натяк, цитату в будь-якому ЗМІ”, - зазначив О.РУДЕНКО. Він додав, що наприкінці грудня 2008 року до їхнього домен-реєстратора також звернулася СБУ, а наприкінці лютого і 4 березня відбулися хакерські атаки.

“Про замовний характер цих атак свідчить аналіз того, що було і висока організованість самих атак – це не могли зробити два студенти”, - переконаний О.РУДЕНКО. Він пояснив, що атака на “Багнет” продовжувалася понад дві доби на всі сервери, не збавляючи темпу, кількість одночасних підключень на сервер була понад 40 тисяч в секунду. За його інформацією, в атаці було задіяно не менше 1,5 тисячі комп’ютерних терміналів і, можливо, кілька сотень людей.

“Виникає запитання - кому потрібно витрачати таку кількість часу і ресурсів, щоб блокувати роботу українського видання “Багнет”, оскільки мова може йти про сотні тисяч доларів, потрачених на дану атаку”, - зазначив О.РУДЕНКО.

Головний редактор Інтернет-газети “From-UA” Надія БАБЕНКО звернула увагу на те, що уряд доручив розробити проект закону про державну реєстрацію Інтернет-видань не профільному парламентському комітету з питань свободи слова та інформації, а СБУ. “Цілком очевидно, що в результаті такого закону Інтернет-ЗМІ стануть більш підконтрольними та вразливими для тиску з боку чиновників і олігархічних кланів”, - вважає вона. При цьому, на її переконання, до розробки документу мають бути обов’язково залучені самі Інтернет-видання.

Підбиваючи підсумки сказаного, учасники прес-конференції заявили про створення першої в Україні організації, яка буде захищати права працівників вітчизняних Інтернет-видань – Асоціації Інтернет-медіа. За їх словами, до Асоціації будуть прийматися не тільки Інтернет-ЗМІ, а й окремі журналісти і читачі.

Після прес-конференції біля входу до УНІАН влаштували акцію протесту проти тиску СБУ, Кабміну, РНБО та національної комісії із захисту моралі на українські ЗМІ. А також інсталяцію ”Жертви гарантовані...” – поставили шибеницю та “повісили” на ній людей з табличками "Я не хотів жити під контролем СБУ і Нацкомморалі!"

Фото Олександра Синиці / УНІАН