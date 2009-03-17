Кислинський наполягає на зраді Тимошенко, а інакше - відставка

Заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявляє, що “тема зради” прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО національних інтересів України “ще далеко не вичерпана і має вельми широке підгрунтя для продовження”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так А.КИСЛИНСЬКИЙ прокоментував сьогоднішні висловлювання голови Служби безпеки Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА

Заступник глави Секретаріату Президента наполягає, що всі його заяви про втілення Ю.ТИМОШЕНКО в нашій країні політичних і економічних сценаріїв правлячих кіл однієї з сусідніх країн побудовані на інформації з надійних джерел, достатньо обгрунтовані і підтверджені реальними подіями.

А.КИСЛИНСЬКИЙ вказав, що йому не відомі істинні мотиви й обставини, які спонукали керівника СБУ уникнути підтвердження обгрунтованості звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО. На його переконання, Служба безпеки повинна ретельно проаналізувати діяльність нинішнього прем`єра, яка “прямо спрямована на реалізацію політичних і економічних інтересів сусідньої країни”. Йдеться, зокрема, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, “про конкретні плани дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій країні, зазіхання на українську газотранспортну систему, об`єкти енергетики, стратегічні підприємства, ліквідні банки, засоби масової інформації. У цих сценаріях прямо чи опосередковано задіяна як сама Ю.ТИМОШЕНКО, так і БЮТ чи його парламентські сателіти”.

Заступник глави Секретаріату підкреслив, що доповість Президенту про свої наступні кроки щодо підтвердження фактів діяльності вказаних осіб всупереч інтересам нашої держави. «У разі, якщо глава держави не погодиться з моїми оцінками, я подам заяву про відставку. Це - чесна і відповідальна позиція», - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2008 року заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передав до правоохоронних органів для докладного вивчення матеріали за ознаками державної зради та політичної корупції в діях прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

Сьогодні, 17 березня, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки України не веде жодної кримінальної справи щодо державної зради прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Тому немає жодних об’єктивних підстав говорити навіть про це», - підкреслив він.

«Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО з приводу перевірки звернення Секретаріату Президента щодо державної зради прем’єр-міністра України.

Він додав, що твердження, які наводилися у зверненні, спростовані.