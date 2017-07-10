Наступник Нуланд розповів, яка допомога для України буде найкращою

Найкращою допомогою Україні буде зробити її сильною демократією, привабливою для жителів Донбасу.

Про це спеціальний представник США з врегулювання в Україні Курт Волкер сказав незадовго до свого призначення в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

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"Найкращий спосіб протистояти нападам на Україну і російській пропаганді – посилити Україну. Тут багато роботи, уряд важко працює над цим. Ми повинні побачити Україну стійкою, життєздатною, з процвітаючою і сильною демократією. Щоб вона була привабливою для східних регіонів", – вважає він.

Волкер разом з тим не підтримав обмеження діяльності російських і проросійських медіа в Україні.

"Не впевнений, що заборона на інформацію – правильний метод вирішення проблеми. Вважаю, що публічність та прозорість – це важливо. Якщо є фінансові порушення, розслідуйте, покажіть це належним чином", – підкреслив дипломат.