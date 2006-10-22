Програма перебування Ющенка в Угорщині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО вилетів з дводенним робочим візитом до Угорської Республіки для участі в урочистостях з нагоди 50-ї річниці Угорської революції та початку визвольної боротьби угорського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, заплановано, що під час візиту В.ЮЩЕНКО проведе двосторонні зустрічі з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ, Президентом Португалії Анібалом Кавака СІЛЬВОЮ та Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, на яких буде обговорено питання двосторонніх політичних відносин, співпраці у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції, торговельно-економічної співпраці і взаємодії у сфері забезпечення прав національних меншин.

Планується також, що В.ЮЩЕНКО зустрінеться з представниками угорських бізнесових кіл, де основний наголос буде зроблено на спільних економічних проектах, зокрема, у галузі впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації аграрних підприємств та запровадження у цій сфері новітніх технологій.

Заплановано, що сьогодні В.ЮЩЕНКО відвідає Державний орган самоврядування українців Угорщини, де зустрінеться з представниками української громади. Ввечері Президент візьме участь в урочистих заходах з нагоди 50-ї річниці революції, які пройдуть у Національній опері в Будапешті. Сьогодні ж керівники іноземних делегацій з дружинами відвідають у Будапешті Музей образотворчого мистецтва.

Також на сьогодні заплановано інтерв’ю Президента України газеті «Угорська нація».

Завтра, 23 жовтня, В.ЮЩЕНКО проведе заплановані двосторонні зустрічі, візьме участь у Будапештському Форумі свободи та схваленні «Декларації Свободи. Будапешт. 1956 рік». Також Президент України покладе квіти до пам’ятника жертвам визвольної боротьби і відвідає виставку «Вшанування героїв 1956 року» в угорському парламенті.

На завтра ж заплановане спілкування В.ЮЩЕНКА з представниками українських ЗМІ.

Планується, що Президент повернеться до Києва ввечері 23 жовтня.

Довідка УНІАН. 23 жовтня 1956 року в Будапешті пройшла мирна демонстрація студентів, які засвідчили свою солідарність з польськими робітниками, які у червні 1956 року у Познані виступили з вимогами демократизації життя та здійснення соціально-економічних реформ.

Вночі з 23 на 24 жовтня в Угорщині розпочалися масові захоплення відділків поліції, роззброєння військових частин. Основними вимогами були: демократизація життя, розпуск угорського КДБ, виведення радянських військ з Угорщини.

Тодішній СРСР взяв активну участь в придушенні повстання. Був розроблений план операції «Вихор», який почав реалізовуватися ще з 19 жовтня 1956 року, тобто задовго до так званого офіційного звернення голови уряду УНР Андраша Гегедюша із проханням про надання військової допомоги у придушенні повстання.

Якщо з 23 по 30 жовтня в Угорщині було задіяно 5 дивізій, то з 4 листопада – дві армії у складі 17 дивізій Прикарпатського, Одеського військових округів та Особливий корпус у складі трьох дивізій. Загальна кількість військовослужбовців, які брали участь в цій операції, становила 60 тисяч осіб, половина з яких воювали у Будапешті, мотострілкові дивізії були посилені 6 тисячами танків. Водночас чисельність повстанців становила лише від 5 до 10 тисяч осіб.

Збройний спротив у Будапешті тривав до 10 листопада 1956 року. Загинули 660 радянських військових, 2700 повстанців. Поранено було, відповідно, 1450 і 19200 осіб.