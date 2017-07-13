Біля трибуни Ради знову скупчилися нардепи з мегафоном
13:56, 13 липня 2017Політика
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Також лунає звук сирен.
Народні депутати під час розгляду питань виступають з місця / фото УНІАН
Біля трибуни Верховної Ради України знову почали збиратися нардепи з мегафоном. Також лунає звук сирен.
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Тим часом спікер парламенту Андрій Парубій продовжує виносити на голосування питання порядку денного, а народні депутати під час розгляду питань виступають з місця.
Зокрема, щойно 245 голосами нардепи нарешті схвалили закон про Конституційний суд.
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