Біля трибуни Ради знову скупчилися нардепи з мегафоном

Біля трибуни Верховної Ради України знову почали збиратися нардепи з мегафоном. Також лунає звук сирен.

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Тим часом спікер парламенту Андрій Парубій продовжує виносити на голосування питання порядку денного, а народні депутати під час розгляду питань виступають з місця.

Зокрема, щойно 245 голосами нардепи нарешті схвалили закон про Конституційний суд.