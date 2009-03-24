Яценюк вважає реакцію Путіна на брюссельську декларацію нормальною

Якщо Україна не зможе платити Росії за газ, то це означатиме “початок дефолту”, вважає народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, саме тому “зараз іде дискусія про те, щоб отримати кредит від росіян, і скоріш за все, направити цей кредит на виплату газового боргу, який виникне”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що після початку дефолту, “якого ні в якому випадку не можна припуститися”, далі в Україні буде “послідовний ряд жахливих подій - подій виведення грошей з економіки, подій того, що економіка падає, збільшується навантаження на неї, збільшується кількість незайнятого населення або безробіття”. Лідер “Фронту змін” наголошує, що “тут один вихід - чітка антикризова програма”, яка має бути прийнята у Верховній Раді України. За його словами, сьогодні в парламенті приймаються “лобістські закони”, які називають антикризовими, але вони “фактично захищають ті чи інші групи в парламенті”, не захищаючи українську економіку. Він підкреслив, що така антикризова програма “буде найкращою відповіддю ЄС на те, що Україні далі робити, якою Україна повинна бути і хто Україну надалі буде представляти”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що підписана вчора в Брюсселі газова декларація України і ЄС “не перша”, але “її, напевно, спіткає доля і всіх попередніх - за декларацією немає жодних дій”.

Говорячи про реакцію Росії на цей підписаний документ, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що її реакція є нормальною, оскільки Україною був підписаний “такий газовий контракт”, за яким “РФ де факто орендує українську трубу”. “І ті умови, які ми підписали (йдеться про Росію - УНІАН), абсолютно справедливо сьогодні ставляться росіянами як вимога до того, щоб погоджувати всі дії щодо української газотранспортної системи саме з РФ”, - додав А.ЯЦЕНЮК.