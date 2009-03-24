Виборчкоми Тернопільщини натякають, що їхні зарплати не віддає Тимошенко

У Тернопільській області члени дільничних комісій досі не отримали грошей за свою роботу на виборах обласної ради 15 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

За його словами, люди не отримали зарплату за січень, лютий та березень, всього на суму 8,5 млн. грн. “Якщо сьогодні порушують кримінальну справу проти будь-якого підприємства, яке не виплачує заробітну плату, то чому ми сьогодні не можемо порушити кримінальну справу щодо тих, хто не оплачує оплату праці? Тому ми звернулися до Генеральної прокуратури, Кабінету міністрів, до Президента України та ряду народних депутатів з проханням розібратися у ситуації. Тим паче, що ухвала суду, згідно з якою заборонялося фінансувати вибори, скасована”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він зауважив, що всі інші статті, які стосувалися позачергових виборів до обласної ради, були профінансовані.

Відтак, переконаний голова обладміністрації, держава в найкоротші терміни має розрахуватися з людьми, тим більше, що гроші на ці цілі в бюджеті закладені. “Є трудове законодавство, є цивільно-правова угода між державою і дільничними комісіями, є нараховані суми. То тепер що, ще потрібно, щоб 5-6 тис. працівників комісій подавали до суду і в такий спосіб домагалися отримання зароблених ними коштів?”, - зазначив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він додав, що казначейство – це структура, підконтрольна Кабміну, тож, на його думку, саме там повинні розібратися, що робиться у їхньому відомстві.