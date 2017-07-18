Кремль про "Малоросію": особиста ініціатива Захарченка, в Москві про це дізналися зі ЗМІ

Слова ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" — це його особиста ініціатива, стверджує прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Заява Захарченка, зроблена сьогодні вранці на тему "Малоросії", є його особистою ініціативою, в Москві про це дізналися сьогодні вранці зі ЗМІ. Ми залишаємося прихильними Мінським домовленостям", — сказав Пєсков РІА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.