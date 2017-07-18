Заявами про створення "Малоросії" Росія прагне вийти з Мінського процесу - нардеп

Заява Захарченка про створення "Малоросії" свідчить про прагнення Росії та її маріонеткових утворень на Донбасі вийти з Мінського процесу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат України від БПП Ірина Фріз.

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"Це дуже важливо з точки зору міжнародного права, адже перший крок виходу з Мінських угод зроблений саме ними. Зрозуміло, що так зване ДНР не є легітимним утворенням, повністю підконтрольне та кероване з Кремля, тимчасова влада якого не має підтримки навіть серед населення регіону, тому такі заяви мають розглядатися, виключно як не позиція Захарченка, а безпосередньо Кремля", - наголошує Фріз.

За її словами, подібні заяви є сигналом міжнародній спільноті, що Росія не здатна виконувати будь-які зобов'язання.

"На мій погляд, такий крок свідчить скоріше про перехід конфлікту в формат "придністровського", тобто в заморожену фазу. Вибір назви, Малоросія, - свідчить про те, що Кремль намагається використовувати це утворення для того, щоб демонструвати історичні корені конфлікту, хоча це запізніла тактика, яка за три роки конфлікту не принесла жодних результатів, а отже й не принесе", - пише нардеп.

Як зазначає Фріз, рішення Кремля є "деструктивним для іміджу РФ", оскільки саме Росія "декларативно апелювала" до необхідності виконувати Мінські угоди.

"Крім того, об'єднання "ДНР" та "ЛНР" під Донецьком призведе до жорсткого конфлікту між "елітами" цих утворень в політологічному контексті цього терміну", - додала депутат.

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Такий крок Кремля напередодні засідання у нормандському форматі дає підстави для того, щоб підняти питання про залучення США до переговорів та вимог щодо посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі. Зокрема, про те, що слова створення "Малоросії" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "особистою ініціативою Захарченка".