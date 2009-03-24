Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом більше 13,5 млрд

За підсумками цього року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України складе 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна, - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Бюджет ПФУ затверджений постановою Кабінету міністрів (від 11 березня 2009 р. №235) «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік» і розміщений у газеті «Урядовий кур`єр» (від 24 березня 2009 р. №52)

Згідно з постановою уряду, покриття дефіциту в бюджеті фонду на виплату пенсій буде здійснено коштами Державного бюджету.

Залишок коштів в ПФУ на початок року становив 3 млрд. 506 млн. 200 тис. грн.

Власні надходження становлять 111 млрд. 407 млн. 137,5 тис. грн. (з урахуванням залишку – 114 млрд. 913 млн. 337,5 тис. грн.), зокрема обов`язкові кошти підприємств - 92 млрд. 35 млн. 712,3 тис. грн., обов`язкові вклади громадян – 5 млрд. 658 млн. 653,1 тис. грн.

Сума коштів Держбюджету в дохідній частині ПФУ склала 35 млрд. 822 млн. 793,1 тис. грн.

Кошти Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття склали 30 млн. 708,4 тис. грн., Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійний захворювань – 322 млн. 213,8 тис. грн.

Планується, що в 2009 р. на пенсійне забезпечення громадян, відповідно до Закону «Про загальнообов`язковове державне пенсійне страхування», буде виділено 121 млрд. 825 млн. 665,8 тис. грн. На виплату пенсій військовослужбовцям в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії, виділять 2 млрд. 136 млн. 633,8 тис. грн.

Для погашення боргу, наданого для забезпечення своєчасної виплати пенсій, передбачено кошти на суму 1 млрд. 339 млн. грн.

У частині витрат ПФУ за рахунок коштів Держбюджету планується виділити 29 млрд. 372 млн. 283,4 тис. грн. на пенсійне забезпечення військовослужбовців, а також виплату пенсій і надбавок до пенсій військових. Усього передбачається витратити 33 млрд. 448 млн. 101,9 тис. грн за рахунок Держбюджету, 352 млн. 922,2 тис. грн. – за рахунок соціальних фондів.