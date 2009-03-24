Посол України ходив до російського МЗС розбиратися щодо газу

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив із статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ питання двосторонніх російсько-українських відносин, зокрема проблеми, що виникли у зв`язку з підсумками Міжнародної конференції ЄС-Україна щодо інвестицій для модернізації газотранспортної системи України, що відбулася 23 березня в Брюсселі.

Про це повідомляє Департамент інформації та преси МЗС РФ.

У ході сьогоднішньої зустрічі було також розглянуто графік майбутніх контактів між МЗС двох країн.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Брюсселі було підписано декларацію про модернізацію української ГТС між Україною та Європейським Союзом.

Водночас у Росії визнали цей документ таким, що не враховує інтереси Росії.

Зокрема, міністр енергетики Сергій ШМАТКО заявив, що єдиним шляхом ефективного вирішення всього комплексу проблем є тристороння співпраця Росії, України та Європейського Союзу із залученням міжнародних фінансових інститутів.

Він зазначив, що, оскільки українська ГТС здійснює транзит основних обсягів експортного газу з Росії до Європи, її модернізація вимагає залучення всіх сторін, що беруть участь у транзитному ланцюжку: постачальника, транзитера й споживача.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН назвав документ, підписаний у Брюсселі, непрофесійним і непродуманим.

Він також сказав, що «якщо інтереси Росії ігноруватимуться, то ми будемо змушені почати переглядати принципи наших відносин. Дуже б хотілося, щоб до цього справа не дійшла».