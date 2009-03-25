Нацбанк та Кабмін не домовилися, яким банкам потрібніша допомога

Визначити перелік комерційних банків для рекапіталізації на вчорашній нараді уряду і Національному банку не вдалося, оскільки НБУ не підготував і не передав до уряду перелік таких банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, коментуючи результати вчорашньої наради.

За його словами, вчорашня нарада, що проходила з представниками уряду, Нацбанку і міжнародних фінансових організацій, виявилася практично нерезультативною.

«Вимушений констатувати, що в даному питанні у нас багато води в ступі. Ніхто не наважується зробити перший крок», - сказав І.УМАНСЬКИЙ, маючи на увазі, що Національний банк, враховуючи, що раніше в Україні рекапіталізація банків не проводилася, не наважується подати юридично необхідний документ для початку процесу рекапіталізації – список банків, що потребують її. «Перший крок у нас згідно із законом має зробити Національний банк і подати формально пропозицію для рекапіталізації», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що питання про рекапіталізацію банків детально обговорювався і вже є підготовлений аналіз ряду банків, проте формальної пропозиції уряду від НБУ - взяти участь в рекапіталізації банків - досі немає. На сьогоднішній день в Мінфіні є пропозиції від 10 банків щодо рекапіталізації. При цьому І.УМАНСЬКИЙ не назвав ці банки.

«Ми можемо їх (пропозиції – УНІАН) лише розглядати, але виносити на уряд ми їх не можемо», - сказав І.УМАНСЬКИЙ, зазначивши, що, згідно із законом, рекапіталізація проводиться лише за пропозицією НБУ.

Разом з тим І.УМАНСЬКИЙ повідомив, що під час обговорення питання Нацбанк називає 6 банків для проведення рекапіталізації. «У різних інтерпретаціях Нацбанк називає різну кількість і різні назви банків. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день розглядаються Національним банком, і я чекав, що у суботу буде рішення, 6 банків», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він припустив, що Нацбанк не подає список банків для рекапіталізації, побоюючись можливих політичних і фінансово-економічних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, на нараді 24 березня Національного банку України і уряду передбачалося остаточно визначити перелік банків для проведення їх рекапіталізації.

Кабінет міністрів України спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Національним банком України розробили порядок рекапіталізації комерційних банків України. В результаті рекапіталізаціїдержава зможе придбати частини акцій банків для того, щоб покрити їх збитки і дати можливість банківській системі працювати в нормальному режимі.

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків, Кабінет міністрів братиме участь в капіталізації недержавних банків лише у разі введення в них тимчасової адміністрації. Документом передбачено, що держава може брати участь в капіталізації банку за умови, якщо їй передається, одноосібно або разом з іншим інвестором, у разі укладення договору про спільну участь в капіталізації банку, не менш як 50% плюс одна акція.