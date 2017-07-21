Нова політична "куля"

Над ситуацією в Соцпартії у соціальних мережах потішаються не один день: ігрища навколо партії, яка, по суті, вже давно є політичним трупом, почалися з того, що дві умовні групи (перша очолювана радником міністра внутрішніх справ Іллею Кивою, друга – народним депутатом від БПП і, за сумісництвом, головою партії кількох, вибачте, «простих людей» Сергієм Капліним), які вважають себе соціалістами, вирішили зробити цьому трупу штучне дихання, з надією, що оживе (як-не-як, незабаром вибори до парламенту).

Обрання Киви головою Соцпартії нічого, крім сміху, серед журналістів не викликало. Адже радник міністра і без партії зарекомендував себе як людина неоднозначна. Розкрученість же у якості партійного лідера – діло цілком наживне. Особливо для людини з таким буйством характеру і висловлюваннями. А, якщо ще й гроші знайдуться, то впізнаваність – гарантована. Втім, для стрибка за виборчий бар’єр цього не достатньо...

Обрання Киви головою Соцпартії нічого, крім сміху, серед журналістів не викликало

Після обрання Киви скандал не забарився. В партійну штовханину навколо Соцпартії несподівано включився Сергій Каплін, «Партія простих людей» якого нещодавно отримала нову назву – «Соціал-демократична партія». Найперше, Каплін поставив під сумнів можливість головування Киви серед соціалістів. Мовляв, в СПУ існує один-єдиний найправильніший і найзаконніший голова – Микола Садовий. Кива ж – самозванець.

Натомість Кива розповідає, що в СПУ є майбутнє тільки з таким головою як він сам – «достатньо енергійний, потужний і амбіційна людина в хорошому значенні слова», та з лідером партії Петром Усенком, який є «достатньо грамотним правильним і мудрим політиком». «Тому мої дії завжди будуть коректуватися мудрістю, а моя сила завжди буде контролюватися з’їздом», - констатує Кива. До речі, назагал, у партії і лідер, і голова були «два в одному». Але тепер – нові віяння. В осучасненій СПУ по статуту є окремо лідер і окремо голова.

Повертаючись до протистояння між різними «гілками» СПУ, ситуація не виглядає дивною, якщо знати деякі деталі. Справа у тому, що СПУ, яку нібито очолює Садовий, вирішила дружити з «Соціал-демократами» Капліна, і у липні було підписано відповідну угоду про співпрацю. А тут – Кива. Тож Каплін і пише у Фейсбуці, що його соціалісти будуть протидіяти «замахам на лівих з боку» Киви. Паралельно кожен своєю печаткою і з’їздом хвалиться. Та загалом у їхніх юридичних суперечках, хто більше прав має на СПУ, чорт ногу зломить. Хоча у літнє політичне міжсезоння це дуже потішне вовтузіння навколо політичного мерця…

Кива розповідає, що в СПУ є майбутнє тільки з таким головою як він сам – «достатньо енергійний, потужний і амбіційна людина в хорошому значенні слова», та з лідером партії Петром Усенком, який є «достатньо грамотним правильним і мудрим політиком»

Коли я спитала Киву, як його «прибило до СПУ», він дуже образився і сказав, що прибити когось можна колодою, а у нього – свідомий вибір. Мовляв, партія попросила, він її очолив і укріпив, тому що «ми є стрижень країни». За його словами, Радянський союз він будувати не буде, але «прапор соціалізму» готовий нести гордо. З ким СПУ може співпрацювати на виборах з парламентських політичних сил – не бачить, бо всі вони «наполовину зрадники моєї держави». А хто не зрадники - не уточнив.

Окрім цього, Кива рекомендує вчити «Інтернаціонал» і (звісно, Боже спаси) готуватися вступати до СПУ. На його переконання, він – куля. Мовляв, це – гарантія ефективності його «роботи по знищенню ворога» і не треба ставати у такої «кулі» на шляху.

Втім, хочу нагадати, що в українському політикумі ця «куля» вже не перша. Кажуть, саме такий позивний був у Надії Савченко. Правда, її колишній адвокат казав, що вона - куля зі зміщеним центром тяжіння… А зараз, нагадаю, в неї вже теж своя партія створилася.

Тому складається враження, що майбутні парламентські вибори (строкові, чи дострокові, як вийде) з такими «кулями» обіцяють бути не нудними. Тим більше, підтягнуться й інші «приколісти», той же Ляшко… Бідна Україна.

Надія Пришляк