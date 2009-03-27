Делегація Нафтогазу знову в Москві

Делегація НАК "Нафтогаз України" проведе у п`ятницю в Москві переговори з "Газпромом" про підписання технічної угоди про транзит газу на 2009 рік, повідомив РІА Новості прес-секретар "Нафтогазу" Валентин Землянський. "Делегація вже в Москві. Планується робоча зустріч, обговорення технічної угоди", - повідомив він. За словами Землянського, технічна угода передбачає умови транзиту російського газу територією України. У січні "Нафтогаз" і "Газпром" підписали угоду про постачання і транзит газу через Україну на 2009-2011 роки, проте технічна угода не була підписана.

Нагадаємо, підписання технічної угоди, що регламентує деталі постачань газу до України і його транспортування, є умовою для початку роботи на українському ринку дочірньої компанії "Газпрому" - "Газпром збут Україна".