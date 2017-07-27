НАЗК хоче стягнути із політпартій більше мільйона

За протоколами, складеними уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції на керівників (уповноважених осіб) політичних партій, накладено штраф у розмірі 290 тисяч 700 гривень.

Як повідомили у прес-службі НАЗК, протягом 2016 – 2017 років складено 171 протокол про адміністративні правопорушення за результатами аналізу звітів політичних партій, з них 164 вже направлено до суду.

Так, порушення стосувались порядку подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду. Відповідні протоколи склав Департамент з питань запобігання політичній корупції стосовно 132 партій. Стаття 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за таке правопорушення у вигляді накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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"За порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії Департамент з питань запобігання політичній корупції склав 38 протоколів. Відповідальність за таке правопорушення передбачає стаття 21215 КУпАП, а саме накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону. Наразі загальна сума внесків, що підлягають конфіскації за рішеннями судів, становить 983 тисяч 118 гривень 06 коп. Загалом, згідно із постановами судів, визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 21221, 21215 КУпАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності 70 осіб", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Як зазначається, загальна сума штрафів та конфіскацій за рішеннями судів - 1 млн 273 тис. 818 грн.

Як повідомляв УНІАН раніше, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) станом на сьогодні відкрито вісім кримінальних проваджень, направлено до Нацполіції матеріали щодо 5 політичних партій.