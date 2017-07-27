У МЗС відреагували на заяву посла Італії щодо анексії Криму

Офіційний Рим не визнає анексію Криму і підтримує цілісність України, а заява італійського посла в Росії Чезаре Рагальїні суперечить позиції уряду Італії.

Читайте такожПосол Італії в Росії виправдовує анексію Криму: назвав її "голосуванням країни за незалежність"Про це сказано в заяві посла України в Італії Євгена Перелигіна, передає "Новое время".

"Рагальїні підкреслив, що "Крим не був першою країною, яка голосувала за свою незалежність в Європі", забуваючи про те, що Крим - не суверенна держава, а частина території України", - йдеться в заяві.

Він зазначив, що неоднозначні і суперечливі заяви посла не відповідають позиції керівництва країни. "Для нас незрозуміло, як посол може відкрито говорити про позиції за межами своєї компетенції. Ми нагадуємо, що Італія не висловлювалася проти поглиблення співпраці та інтеграції України в європейські і євроатлантичні структури", - зазначив український дипломат.

За його словами "МЗС має це виправити".

Він вважає, що подібні заяви італійського посла шкодять відносинам України та Італії.

Як повідомляв УНІАН, посол Італії в Росії Чезаре Марія Рагальїні в інтерв'ю назвав анексію Криму "голосуванням країни за незалежність" і розкритикував допомогу Євросоюзу Україні. Він також висловив думку про неефективність європейських санкцій проти Росії.