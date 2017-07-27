Репресії та порушення прав: МЗС України висловило Росії протест через збільшення тюремного терміну Зейтуллаєву

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Верховного суду Росії збільшити до 15 років термін ув’язнення громадянина України, кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, незаконно засудженого за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терористичної організації та здійсненні терористичної діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим. Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому прес-службою МЗС України.

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«Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу та порушення основоположних прав людини і свобод», - заявили у зовнішьополітичному відомстві.

У зв’язку з цим МЗС вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування мирних громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу.

«Закликаємо світове співтовариство засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим», - йдеться у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, Верховний суд Росії збільшив Зейтуллаєву строк ув'язнення з 12 років до 15. Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному угрупованні» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справу було знову направлено до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєва було визнано не учасником, а організатором терористичної групи. Відповідна стаття Кримінального кодексу РФ передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 26 квітня 2017 року суд засудив Зейтуллаєва до 12 років ув'язнення.