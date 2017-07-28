"Рішучий сигнал підтримки": Порошенко відреагував на прийняття Конгресом США нових санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко назвав прийняття Конгресом Сполучених Штатів Америки нового пакету санкцій проти Росії рішучим сигналом підтримки України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю прийняття Конгресом Сполучених Штатів Америки нового пакету санкцій проти Росії. Це рішучий сигнал об'єднаної і солідарної підтримки України американським парламентом», - наголосив глава держави.

Порошенко додав, що вірить в незмінну позицію США у питанні справедливого та невідворотного покарання агресора.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США вслід за Палатою представників підтримав закон «Протидія супротивникам Америки через санкції», який передбачає посилення санкцій проти Росії, та відправив його на підпис президенту Дональду Трампу.

Закон визначає, що політикою США є підтримка уряду України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності, засудження та протидія всім дестабілізуючим зусиллям уряду РФ в Україні, невизнання незаконної анексії Криму чи відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили.

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Закон передбачає надання допомоги з реформування енергетичного сектору України та зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів та продовження протидії реалізації проекту “Північний потік-2”.

Документ законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов’язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США з послаблення санкцій проти РФ; передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях, та на залізничному транспорті. Закон посилює секторальні санкції щодо фінансового сектору РФ та російської енергетики; передбачає запровадження санкцій у зв’язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також по відношенню до осіб, що відповідальні за порушення прав людини на окупованій РФ території. Документ посилює санкції проти осіб, що діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ; що значною мірою сприяли спроможностям РФ з проведення приватизації державних активів, а також по відношенню до іноземних фізичних та юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних спроможностей уряду Сирії.

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Законом надається право президенту США у координації з союзниками Сполучених Штатів запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, що сприяють розвитку та обслуговуванню російських експортних нафто- та газопроводів.

Законодавчий акт передбачає створення “Фонду для протидії російському впливу” та виділяє до його бюджету 250 млн дол. на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив з підтримки енергетичної безпеки України передбачається виділення 30 млн дол.

Як відомо, також цей закон посилює санкції проти Ірану та Північної Кореї.