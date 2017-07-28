Троян назвав "фейком" інформацію про своє затримання - ЗМІ

Заступник голови МВС Вадим Троян в коментарі 112.ua в Facebook заявив, що інформація, подана раніше деякими ЗМІ про його нібито затримання на хабарі, - фейк.

"Якщо б так було, можна тільки уявити, яке було б кіно", - сказав Вадим Троян.

Також Троян повідомив, що близько двох тижнів тому до нього в будинок проник злодій, який згодом був затриманий. І на фото, якими проілюстровано повідомлення про нібито викриття Трояна у хабарництві, він пише пояснювальну за фактом пограбування.

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"До мене в будинок проник злодій. Ми його затримали і викликали поліцію. Близько двох тижнів тому", - повідомив Троян.

Також "Українська правда" повідомляє, що сам Троян їм заявив, що перебуває у відпустці.

"Це повна брехня. Я з 26 липня перебуваю у відпустці. Зараз на тренуванні в спортзалі на Подолі", - сказав Троян. Представник МВС Артем Шевченко також спростував чутки про затримання Трояна.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Трояна взяли на хабарі в 2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ повідомила про підозру члену громадської організації та помічнику чиновника МВС, які вимагали 1,5 млн грн хабара. Як повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, у четвер, 27 липня, під час скоєння злочину затримано заступника керівника однієї з громадських організацій і громадянин України, які, діючи у змові спільно з помічником посадової особи МВС, вимагали від представника одного з підприємств зазначену суму.

Правоохоронцями проведено 13 обшуків з метою документування протиправної діяльності підозрюваних.