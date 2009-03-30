Парламенту дають місяць, аби призначив дату виборів Президента

Голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО просить парламент не пізніше квітня ухвалити рішення щодо дати проведення виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО нагадав, що комітет виступає за те, аби вибори Президента відбулись 17 січня 2010 року.

При цьому, додав він, лише лідери фракцій мають внести на розгляд ВР узгоджений проект постанови. «Ми б просили, щоб це було зроблено і щоб на засіданні, якщо не з 31 березня по 3 квітня, але не пізніше квітня, таку постанову проголосувати», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.